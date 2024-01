La nuova opera di Laika a Roma | murales per Ilaria Salis | dov’è

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un poster che ritraementre spezza le catene è stato affisso nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2024 davanti all’ambasciata dell’Ungheria a. Si tratta delladella street artist. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.– ilcorrieredellacitta.comIl poster, affisso all’incrocio tra via dei Villini e via Malpighi, ritrae l’attivista antifascista, professoressa di Monza, che spezza le catene, sul suo vestito la scritta: “Ila resisti”. Cosa è successo anella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2024 “Laè detenuta in Ungheria da 11 mesi in condizioni disumane. Le immagini che abbiamo visto dell’aula di tribunale sembrano arrivare da Teheran, non da un paese dell’Unione ...