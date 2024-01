La nuova ondata di astemia salutista dimostra solo che la gente non sa bere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si chiude un gennaio preoccupante per i pub d’oltremanica, per i vignaioli francesi, per i selvaggi bartender d’America e, in genere, per chiunque commerci in alcolici a qualsiasi livello: la moda del gennaio sobrio ha abbattuto come non mai le percentuali di acquisto e, per estensione, di distribuzione e di produzione. Giova ricordare che quest’dinon si fonda sul principio in sé che l’alcol faccia male (argomento in cui non mi addentrerei neanche da sobrio), bensì insorge come rimedio a un dicembre in cui si è ecceduto nell’alzare il gomito, dato il proliferare dei festeggiamenti natalizi su un arco di tempo viepiù prolungato. I timori che la sobrietà di questo gennaio possa estendersi a febbraio e oltre, magari per sempre, contrastano col dato di fatto che la moda dell’sia gemella ...