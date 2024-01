La ’ndrangheta al femminile | angeli e demoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il ruolo delle donne nella ‘ndrangheta e nella lotta ad essa è il tema di Donne custodi, donne combattenti, libro di Marisa Manzini (nella foto), sostituto procuratore a Catanzaro. L’autrice sarà presente a Lodi venerdì alle 21, all’aula magna del liceo Verri (via San Francesco 11). Sarà un’occasione per poter comprendere meglio il mondo della criminalità organizzata, osservando come le donne non abbiano affatto un ruolo marginale, ma anzi si ritrovino anche in ruoli di comando. Ma anche donne che con le loro rivelazioni hanno contribuito a un esito positivo delle indagini della magistratura. L’ingresso è libero.