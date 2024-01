La marcia dei trattori non si arresta | ma il fronte è diviso

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncora decine e decine di presidi in tutta Italia. Ladeinon silungo tutta la Penisola, e anzi si rafforza con blocchi, traffico in tilt al casello autostradale di Brescia, dove poi la protesta è proseguita sotto la sede di Coldiretti dalla quale nessuno ha voluto parlare con i contestatori. L’allerta oggi è arrivata fino al confine di Ventimiglia. Bloccata la A21, cortei anche a Cuneo e Novara e nell’Alessandrino 300 manifestanti sulla Torino-Piacenza. Mobilitazione anche in Valle d’Aosta. In centro Italia, nuovamente messi sotto pressione gli svincoli dell’Autostrada del Sole a Orte, nel Viterbese, e il casello Valdichiana nell’Aretino. All’Aquila proteste fino a venerdì. A Sud cortei diin Puglia nel Foggiano e nel Brindisino, in Sardegna al porto di ...

E adesso le proteste degli agricoltori sono divampate anche in Francia . Centinaia di trattori hanno sfilato per il territorio gallico per ... (ilgiornaleditalia)

Bruxelles - Un riunione finale per posizionare gli ultimi tasselli di un puzzle che si sta completando dopo l'intesa generale ...Nel profondo sud della Spagna per allenarsi, macinare chilometri in vista dei grandi eventi della stagione, ma stavolta anche per gareggiare. Al via il secondo periodo di raduno invernale per la campi ...Percorreremo in tutto una quindicina di chilometri". Gli agricoltori che stanno partecipando alla marcia arrivano da Candela e da molti comuni dei Monti Dauni. Presidio fisso agricoltori all'imbocco ...