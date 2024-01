La mamma di Pamela | conservo il tricolore che Traini mi fece avere ma non ho mai condiviso il suo gesto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Lucaha avuto sempre un pensiero per. Né io né la mia famiglia abbiamo maiilcheperché alla violenza non si risponde con la violenza, ma dalo ringrazio di cuore”. Lo afferma all’Adnkronos Alessandra Verni, ladiMastropietro, la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia, fu violentata, uccisa, fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 e i suoi resti ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata). Ne ha parlato riguardo al, che aveva con sé ieri durante la fiaccolata in ricordo della figlia a sei anni esatti dalla morte, ricevuto da parte di Luca, il giovane che a pochi giorni del massacro di, il 3 febbraio 2018, ...