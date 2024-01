La Lunga Notte | Ultima Puntata | Roma In Festa Per La Caduta Di Mussolini!

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La: Dino Grandi ottiene la sua vittoria. Mussolini è in minoranza e viene arrestato, mentrefesteggia per ladel Duce! Laprosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. La battaglia di Dino Grandi si conclude con ladel Duce, che porta tuttaa festeggiare. Anche se la guerra non è ancora finita, si arriva sicuramente ad un punto di svolta. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Su consiglio del Fuhrer, Mussolini cerca i suoi traditori tra coloro che l’hanno sempre appoggiato. Ovviamente il Duce vuole togliere la vita a coloro che stanno ...

la fiction in sei puntate La lunga notte – La caduta del Duce , andata in onda su Rai1, è stata girata a Roma nei luoghi storici effettivamente ... (cinemaserietv)

Stasera, mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La lunga notte – La caduta del Duce, serie televisiva italiana del 2024 diretta da Giacomo Campiotti in cui ...Questa sera, mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La lunga notte – La caduta del Duce, serie televisiva italiana del 2024 diretta da Giacomo Campiotti in ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.