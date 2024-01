La lunga notte su Rai1 | trama quarta puntata 31 gennaio

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Questa sera, mercoledì 312024, alle 21:20 in prima serata su, va in onda in prima tv ladella fiction La– La caduta del duce con Alessio Boni. Vediamo insieme la, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono.4 – 31Ladi “La– La caduta del Duce”, in onda sumercoledì 312024, è incentrata sulla crisi del governo Mussolini e sul voto del Gran Consiglio del Fascismo che decreterà la sua caduta. Lainizia con Mussolini che, dopo il confronto con Hitler a Monaco, è sempre più ...