La lunga notte | stasera su RAI 1 la terza e ultima puntata della fiction storica sulla caduta di Mussolini

La nostra video intervista al regista Giacomo Campiotti e all’attore Maurizio Donadoni (Furio Nicolai) per la miniserie La lunga notte – La caduta ... ()

Alessio Boni - La Lunga Notte (US Rai) La disfatta di Benito Mussolini e del regime fascista è il fulcro de La Lunga Notte – La Caduta del Duce , ... (davidemaggio)

'I fantastici 5 secondo', terzo posto per Le Iene Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la seconda puntata della miniserie 'La lunga ... (sbircialanotizia)

La lunga notte ultima puntata. Nel corso del finale di stagione, Benito Mussolini presiede il Gran Consiglio che decreta la fine del regime.In tanti dal mondo del cinema e della tv si sono poi trovati in gara all’Ariston. Cecco da Narnali incantò con “Sarà per te” ...Il 28 aprile Benito Mussolini viene ucciso dai partigiani insieme alla sua amante, Claretta Petacci. I loro corpi vengono poi appesi a testa in giù a piazzale Loreto. Dal primo incontro, alla fuga e ...