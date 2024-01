La lingua delle origini | nasce l' audio mappa dei dialetti del Nord

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - Unainterattiva open con migliaia di file, registrati dai cittadini, in 18e lingue minoritarie darà vita alla più grande banca dati digitale mai realizzata dedicata allo studio, alla documentazione e alla ricerca suie le varietà linguistiche con status diminoritaria parlate nelle regioni delItalia. Questo uno degli output più significativi attesi dal progetto AlpiLinK - Lingue Alpine in contatto, sviluppato dalle università di Verona, Trento, Bolzano, Torino e Valle d'Aosta e finanziato dal ministero dell'Università e della Ricerca come progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale. Il percorso, che si concluderà nel 2025, si pone l'obiettivo di offrire un contributo molto significativo alla conoscenza dei ...