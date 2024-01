La lenta salita di Adam Copeland

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Qualche giorno fa tutti si sono chiesti come mai la AEW non abbia mai proposto Cody contro Punk, come invece ha fatto la WWE. Posto che fu proprio Cody, ai tempi, a voler evitare ogni tipo di contatto con il nativo di Chicago, focalizzando l’attenzione nel maramaldeggiare la zona del TNT Title. Il quesito però non è sbagliato. Tony Khan e i suoi hanno talvolta rinviato sfide tanto attese, per evitare che i grossi nomi facessero come capitava in TNA: arrivo, vinco feud importante, vinco il titolo, ciao. Connon è andata proprio così. Almeno non del tutto. Era necessario vederlo lavorare con Christian Cage, hanno fatto cose anche egregie. Ma la sensazione è che la storia, l’intera storia, stia prestando il fianco alla stanchezza e si stia sgonfiandomente. O che forse non sia davvero così attesa dai fan, ...