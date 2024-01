La Juventus insiste per Pereyra | spunta anche Alcaraz | le ultime sul colpo a centrocampo

Djalò resta un obiettivo di Inter e Juventus , ma in periodi diversi. I nerazzurri hanno già un accordo con il giocatore (infortunato) per giugno, ... (inter-news)

Da Genova arriva un punto un po’ stretto anche per la Fiorentina Primavera Femminile di Mister Melani, che si deve accontentare del pari in casa della Sampdoria. Un match partito ...Trattativa saltata tra Juventus e Atletico Madrid per il trasferimento di Moise Kean. L'attaccante non ha superato le visite e dunque la trattativa si è fermata.Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni al termine della 22^ giornata di Serie A. Sono sei i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di Milik (Juventus), Buongiorno (Torino),.