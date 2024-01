La guerra della cioccolata | Nutella perde la causa contro Rigoni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Decisiva la sentenza del tribunale francese che assolve l’azienda di Asiago dall’accusa di aver denigrato la Ferrero in uno spot pubblicitario Tempi duri per tutti, anche per la. Dopo le polemiche esplose per il deposito del brevettovegetale, adesso Ferrero, il produttorecrema alla nocciola più amata al mondo, dovrà risarcire lad’Asiago francese per aver perso laintentata per “denigrazione e parassitismo” nei confronti del suo “più dolce gioiello”. La battaglia-Cityrumors.it – Al terminesecondamondiale il cacao era difficile da reperire in commercio. Ma Ferrero, da un piccolo paesino del Piemonte, riuscì a trasformare il problema in una ...