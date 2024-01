La gaffe in tv del presidente La Russa sul patriarcato | quel complimento che invece è un'offesa

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Giorgia Meloni non è come la classica donna". Intervenuto su RaiTre nella trasmissione Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo, ildel Senato Ignazio Laha detto testuali parole: "Meloni non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere, non ha avuto bisogno di pigmalioni. Se non ci fosse stata la Meloni, non saremmo riusciti a ottenere questi risultati, devo ammetterlo". Laha creduto di dire una cosa molto progressista e femminista, ne siamo certi,ha proprio spiegato cosa è il. Ilè molto galante. Fa grandi complimenti alle donne che "nonostante" lui (e con lui intendiamo il) riescono ad emergere. Per esempio come ladel Consiglio Giorgia Meloni. ...