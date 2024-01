La fine di Ilary e Totti | nel libro Che Stupida tutti gli errori da non fare mai

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) IlChe, in cuiBlasi racconta la sua verità sulla rottura con Francesco, è fuori, insieme ai dettagli inediti che la conduttrice non aveva mai rivelato, neanche nel documentario Unica.Blasi non ha più pudore della sofferenza. Lo aveva già dimostrato su Netflix, ma attraverso il, schermata dalle pagine e...