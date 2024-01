La fidanzata non accetta i suoi figli | lui li butta dal balcone | padre e amante sono stati giustiziati

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Hanno gettato due bambini piccoli dalla finestra ed ora hanno subito la pena capitale. Siamo nel 2020, in Cina. Zhang Bo e Ye hanno una relazione. Lei, Ye, è l’che però inizialmente non sapeva del matrimonio e dei(riconosciuti e mantenuti) di Zhang. Scoperta tutta la verità, Ye ha posto Bo davanti a un bivio: o lei, o i. Il caso ha fatto molto scalpore a livello nazionale, tanto che i duecon la pena di morte. In base alla ricostruzione, poi accolta, dalla Corte popolare intermedia numero 5 di Chongqing, Zhang e Yegiudicati colpevoli di aver ucciso idell’uomo, rispettivamente di uno e due anni, lanciandoli dal. Dal momento in ...

In tanti dal mondo del cinema e della tv si sono poi trovati in gara all’Ariston. Cecco da Narnali incantò con “Sarà per te” ...I fan di Mirko e Perla sperano in un loro ritorno di fiamma e li invitano, tramite un aereo ben preciso, ad aprire il loro cuore e a far parlare i sentimenti ..."Non ci sono pericoli per l'uomo. E, anzi, il lupo aiuta a tenere sotto controllo il numero dei cinghiali": lo ha detto il nuovo comandante dei Carabinieri Forestali della Liguria, Carlo Chiavacci ...