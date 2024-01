La fidanzata non accetta i suoi figli e lui li butta dal balcone Coppia giustiziata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Eseguita la condanna a morte, in Cina, per lache nel 2020 aveva ordito l’uccisione di due bambini appartenenti all’uomo. La sentenza, che aveva lasciato attonito tutto il mondo, era stata emessa nel dicembre 2021. I fatti risalivano all’anno precedente. Nella motivazione della sentenza si leggeva: “La donna, che aveva una relazione extraconiugale con l’uomo, vedeva come un ostacolo alla vita dila presenza di entrambi idi lui”.Leggi anche: Roma, uccise bimbo con suv: youtuber patteggia 4 anni e 4 mesi Il terribile crimine La corte No.5 di Chongqing, come riporta il Daily Mail, ha eseguito la sentenza di condanna a morte per Zhang Bo, 30 anni, e Ye Chengchen. Bo era già sposato, nel 2020, quando ha intrecciato una relazione amorosa con Chengchen. Da subito la ragazza ha manifestato rabbia e insofferenza per ...