La festa di compleanno si trasforma in tragedia | si schiantano contro un pilastro | muoiono la festeggiata e il fidanzato

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Unadiha avuto un drammatico epilogo a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove due giovani fidanzati di 23 anni sono morti in un tragico incidente stradale, mentre un terzo è rimasto gravemente ferito. Le vittime sono Gessica Muià e Francesco Giovinazzo. L’incidente Dopo aver festeggiato ildella ragazza in un locale con altri amici, i 3 giovani stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500 lungo una strada del centro abitato. Per motivi ancora da accertare l’auto, guidata da Giovinazzo, è andata fuori strada impattando violentementeunin cemento. Per Giovinazzo e la giovane fidanzata non c’è stato nulla da fare, sono morti entrambi sul colpo. Il terzo giovane, cugino di Francesco Giovinazzo di cui ha lo stesso ...