La Fed conferma i tassi | Powell esclude un taglio già a marzo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) – La Federal Reserve hato come da previsioni i livelli deidi interesse, lanciando al tempo stesso segnali sul fatto che non è orientata ritoccarli al ribasso nel breve termine. Nella conferenza stampa al termine del direttorio, il Fomc, il president Jeromeha di fatto escluso che si arrivi a unalla prossima riunione, che si svolgerà il 19 e 20. “Direi che non è probabile”, ha detto. Su questo aspetto il Fomc ha deciso di inserire una nuova frase nel comunicato sulle decisioni (che gli analisti monetari esaminano riga per riga): il direttorio “non si attende che sarà appropriato ridurre idi riferimento fino a quando non avrà maggior fiducia sul fatto che l’inflazione si stia muovendo in maniera sostenibile verso il ...