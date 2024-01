La favorita del re | la recensione | prima di Madame du Barry | c’era Diana di Poitiers

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lade Ladel re, il period drama dal 31 gennaio su Sky e NOW con protagonista Isabelle Adjani nei panni didie nel cast anche Gérard Depardieu e la nostra Gaia Girace. Ancora una volta guardiamo al passato e proviamo a (ri)raccontarlo attraverso gli occhi di una donna. Una donna che si rivelò molto più importante delle altre all'epoca nella Francia reale del 1500. Non stiamo però parlando didu, l'ultimadi Luigi XV due secoli più tardi, che ammaliò con il proprio fascino e i propri sotterfugi, bensì di un'altradel Re. Ovverodi, l'amante principale di Enrico II di Francia, vent'anni più giovane di lei, nonché una delle principali ...

In arrivo La Favorita del re, la nuova serie Sky Exclusive i cui episodi saranno disponibili su Sky dal 31 gennaio. La storia complessa, scandalosa ... (2anews)

Debutta La Favorita del Re su Sky e Now, che racconta la storia complessa, scandalosa e appassionata del re di Francia Enrico II e la cortigiana ... (optimagazine)

Lara Gut-Behrami si è scatenata nel mese di gennaio, dimostrando di essere in uno stato di forma davvero eccezionale. La fuoriclasse svizzera ha ... (oasport)

La recensione de La favorita del re, il period drama dal 31 gennaio su Sky e NOW con protagonista Isabelle Adjani nei panni di Diana di Poitiers e nel cast anche Gérard Depardieu e la nostra Gaia Gira ...Ad esempio Eurobet quota a 2,50 il successo dello spagnolo, segue Novak Djokovic a 3,25. Quando si parla di Roland Garros non si può mai escludere un giocatore che l'ha vinto 14 volte in passato e ...È stato presentato ieri pomeriggio al Quirinale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il volume “Storia della Democrazia cristiana. 1943-1993” ...