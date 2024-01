La dieta della longevità del biologo di Harvard | “Seguendo queste 5 regole si ringiovanisce di 30 anni”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Attenti a quei cinque. Si tratta degli alimenti da evitare per potere ridurre – secondo ilDavid Sinclair, noto ricercatore di– l’età biologica “di 30”. Sono cibi o categorie di cibi che frequentano spesso le nostre tavole. Se riusciamo a eliminarli sostituendoli con altri ben più salubri – questo in sintesi il pensiero di Sinclair – insieme ad altre scelte che riguardano il nostro stile di vita, i risultati non tarderanno ad arrivare. Scopriamo allora quali sono gli alimenti incriminati e cosa ne pena il nostro esperto, il dottor Paolo Pigozzi, medico nutrizionista e noto divulgatore di temi legati alla salute e alla prevenzione. Il principale colpevole è dolce È di fatto un’ulteriore conferma. Per il ricercatore di, lo zucchero è un grande nemico. Parliamo dello zucchero semplice che ...

Il nutrizionista Riccardo Roveda spiega che cosa mangiare la sera per dimagrire o comunque per restare in forma e non appesantirsi. Ecco la cena leggera ideale.Scopriamo quali sono le tre migliori vitamine per la salute del cervello e in quali alimenti trovarle: dalla vitamina E alla C e il gruppo B.Possiamo fare qualcosa per prevenire le rughe Ecco alcuni consigli utili e i comportamenti che fanno la differenza ...