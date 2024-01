La critica di Michele Menchetti | dell’effetto ‘nonno’ sulle politiche sociali

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Effetto: illogico, divisivo, incostituzionale. Pronta una lettera a prefetto, provveditore, ministro” “Dopo la finanza di tremontiana memoria, ad Arezzo arriva il welfare ‘creativo’. Che forse è anche peggio perché frutto di un approccio discriminatorio e divisivo. Queste sono infatti le caratteristiche del nuovo regolamento per l’inserimento dei bambini nelle strutture educative comunali, dove i nonni baby-sitter sono alla base delledell’amministrazione. Per accedere ai servizi per l’infanzia nella fascia di età zero/sei anni, il vicesindaco non si limita a prendere in esame lo stato oggettivo del nucleo familiare del minore ma estende il suo interesse ben oltre, coinvolgendo proprio i nonni. Così ogni vecchietto ‘arzillo’, usando la ...