La crisi di Suez tocca la Bergamasca | “Segnali di preoccupazione da monitorare”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bergamo. “La situazione si va facendo complessa: già alcune realtà industriali stanno pensando di spostare la produzione di alcune commesse in Cina, per bypassare il blocco del Canale di. Sono ancora poche realtà, ma sicuramente dovremo capire come si svilupperà il panorama nelle prossime settimane”. Luca Nieri, segretario generale della Fim Cisl, riassume così il grado di attenzione nei confronti dellanell’area nel Mar Rosso, che ostacola la circolazione di mezzi e materiali necessari anche alla metalmeccanica. “Al momento, prevalgono incertezza e– continua Nieri -. Le aziende affrontano temi organizzativi con l’incognita di avere o meno tutto il materiale che serve. L’altro elemento riguarda gli aspetti dei costi: oggi non ci sono situazioni di ...

PRIME AVVISAGLIE. Parlare di allarme è sicuramente eccessivo: diciamo che, in una situazione geopolitica che di anno in anno diventa sempre più complessa, qualche timore per le imprese - anche bergama ...