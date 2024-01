La corsa alle iscrizioni Slalom fra nuove materie e percorsi in quattro anni Ecco le superiori del futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di scelte per i ragazzi che quest’anno usciranno dalla scuola media. Entro il 10 febbraio le famiglie dovranno formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma del Ministero. La rinè partita il 18 gennaio, ma, nonostante idi orientamento, per molti è difficile avere le idee chiare. L’offerta formativa della Brianza conta 34 licei (di cui 9 parificati); 21 istituti tecnici (di cui 2 parificati); 10 istituti professionali (di cui 3 parificati) e 19 centri di formazione professionale. Sono riportati sulla guida dell’offerta formativa della Provincia di Monza e Brianza La Bussola: https://www.provincia.mb.it/bussola/. Ma la vera novità sono da una parte il nuovo percorso liceale “del Made in Italy“, che si affianca al liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale, attivato in via sperimentale al M.L.King di Muggiò, e ...