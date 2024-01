La Cina giustizia la coppia che gettò due bimbi dal grattacielo | I piccoli un ostacolo alla nuova vita del papà con la compagna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sui social media in mandarino sono circolate le foto della bimba di due anni e del fratellino di uno, vittime sorridenti e innocenti di un brutale orrore avvenuto a fine 2020. La vicenda ha avuto oggi la formale chiusura con l’esecuzione di Zhang Bo e Ye Chengchen, la giovanegiudicata colpevole di omicidio premeditato e condannata a morte per aver gettato i duedal quindicesimo piano...

