La chiave Van Hooijdonk Sydney verso il Norwich E Odgaard è in arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si sblocca l’uscita diVane arriva Jens(24 anni). Di più. Nella serata di ieri la dirigenza era al lavoro per chiedere all’Az Alkmaar il permesso di far sbarcare in giornata l’attaccante per fargli svolgere le visite mediche. Salvo sorprese, così sarà, anche perché domani, ultimo giorno di mercato, rischierebbero di non esserci più i tempi tecnici per i controlli. Ergo, anche se Vannon ha ancora rotto gli indugi sulla destinazione e quindi qualche potenziale rischio che l’affare possa sfumare c’è, a rompere poi gli indugi è stata la dirigenza rossoblù che ha voluto cautelarsi confidando nella fumata bianca relativa alla cessione di Van. L’intenzione di offrire un nuovo attaccante a Motta c’è, nonostante l’acquisto di Castro. Perché Castro potrebbe ...