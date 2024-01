La carta di Salvini per Cdp è Daffina | ex del Fuan Meloni si oppone

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ha il potere,un banchiere. La premier sa chi è il nuovo grande amico del suo vice? Sta per scadere, ad aprile, il mandato di Dario Scannapieco come ad di Cdp e il segretario della L... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Salvini ora fa Calimero. E’ offeso e nero nero. E’ una strategia. In Sardegna per colpa di Meloni la Lega deve ora rompere con il Partito sardo ... (ilfoglio)

«Al di là delle contestazioni non c’è caos e il traffico è più scorrevole». «Schlein vuole che avanzi un’idea nuova di Pd. Ma deve lavorare più di squadra con i territori» ...Il vertice di maggioranza al Senato non è stato risolutivo e la riunione è stata riaggiornata a oggi. La Lega non gradisce il tetto ai mandati del premier, preludio allo stop al terzo mandato per i go ...La giovane truppa di Orsolini risponde 'presente' in una delle partite più delicate della stagione. Al cospetto di un Fucecchio mai domo, sulla carta favorito vista la migliore classifica, i biancoros ...