Koopmeiners | le ultime sull’infortunio del centrocampista dell’Atalanta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Continua il recupero dall’infortunio da parte delTeun. Ecco leNovità importanti per quanto riguarda le condizioni delTeundopo la seduta odierna al Centro Bortolotti di Zingonia. L’olandese oggi ha svolto una sessione d’allenamento individuale in palestra, con le condizioni che rimangono stabili come ieri pomeriggio. Terapie per Hien, mentre il resto della squadra si è impegnata tra attivazione in palestra, lavoro tecnico-tattico e atletico in campo, oltre alla classica partitella finale.