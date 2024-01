KB-Hong | l’eleganza sartoriale Made in Cina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Quando si parla di moda e dei suoi protagonisti si pensa sempre a brand occidentali, ma la settimana della moda meneghina ci racconta anche un’altra storia fatta di eccellenze fashion provenienti dall’oriente, questo il caso di K-Boxing un gruppo cinese fondato nel 1980 a Shanghai ad oggi leader nella produzione di abbigliamento casual maschile, KB-è una sua linea di lusso accessibile, che ha fatto dell’artigianalità un suo punto di forza, Il brand è particolarmente apprezzato dai clienti per il suo stile e design dalle linee pulite, grazie alla grande esperienza nel settore è diventato un punto di riferimento per l’abbigliamento per il tempo libero in, ad oggi KB-Boxing è considerato uno dei principali gruppi di riferimento di abbigliamento casual maschile, con un valore del marchio di circa 26,958 miliardi di RMB. Dopo 40 anni di ...