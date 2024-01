Kate Middleton | l' abbraccio con i figli e la riabilitazione a casa tra video check-up e un infermiere specializzato

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ha riabbracciato idopo due settimane di ricovero in clinica per un'operazione all'addome. I tre bambini - George, 10 anni, Charlotte, 8 e Louis, 5 - non erano mai andati a trovarla alla London Clinic di Marylebone, né erano mai stati separati così a lungo dalla madre che...

Di Euronews Kate è stata dimessa dalla London Clinic dopo due settimane di ricovero e ora è a casa per la convalescenza. Nessun impegno fino ad aprile. Non si è… Leggi ...Cinque motivi per cui Eugenia e Beatrice di York non saranno mai working royal e continueranno a restare dietro le quinte. Leggi su Amica.it ...Le ultime notizie sullo stato di salute di Kate Middleton dopo il suo recente ricovero in ospedale. I dettagli.