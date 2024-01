Kate Middleton “costretta” a fornire maggiori dettagli sui suoi problemi di salute | dice un esperto reale

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo quasi due settimane di degenza nella clinica di Londra in seguito all’intervento chirurgico all’addome. Kensington Palace ha annunciato chetornerà finalmente a Windsor per continuare il suo recupero. I reali sono persone come tutte le altre e devono affrontaredicome tutti noi. Tuttavia, trattandosi di un caso particolare, l’interesse dei media è stato notevole e le voci sono state molte. Sebbeneabbia deciso di non condivideresul suo stato di, il pubblico ha volutoinformazioni. Questo ha lasciato unpiuttosto frustrato, paragonandolo al bullismo. Purtroppo è già successo a...