Kataib Hezbollah | stop attacchi a Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 23.00 Il gruppo armato iracheno, sostenuto dall'Iran, ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro le truppe Usa "per evitare imbarazzo al governo iracheno". Lo riporta il sito iracheno Rudaw. "Annunciamo la sospensione delle operazioni militari e di sicurezza contro le forze di occupazione",ha dichiaratoin un comunicato,in riferimento alle truppe Usa di stanza in Iraq e Siria.Washington ha incolpato il gruppo per l'attacco in Giordania in cui sono morti tre militari americani.