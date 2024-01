Juventus | Sudakov si allontana | arriva il rinnovo con lo Shakhtar Donetks | la clausola rescissoria è di 100 milioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E ora anche la strada che porta a Georgiysi complica. Non che fosse mai stata in discesa. Ma pure in ottica futura il talento dello...

Un movimento in entrata e uno in uscita: è quella l’idea della Juventus sul fronte calciomercato entro i prossimi giorni. Il club bianconero è al ... (calcioweb.eu)

Georgiy Sudakov non lascerà lo Shakhtar Donetsk la prossima estate a prezzo di saldo. Il trequartista ucraino - scrive il giornalista Fabrizio Romano - è stato infatti blindato dal ...Georgiy Sudakov è uno dei migliori talenti in circolazione, nella lista di molti club europei e anche del Napoli. L'ucraino sembra, però, un obiettivo irraggiungibile per il club di De Laurentiis, ...Sudakov Juve, affare in salita: lo Shakhtar fissa una clausola rescissoria clamorosa nel rinnovo di contratto fino al 2029 Sudakov ha firmato il rinnovo di contratto con lo Shakhtar Donetsk fino al 20 ...