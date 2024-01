Juventus | Sky | tutto fatto per Carlos Alcaraz | sarà il rinforzo a centrocampo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Laha ormai chiuso positivamente l’affare, centrocampista argentino ventunenne con caratteristiche di box to box, buona tecnica e molta fisicità, di proprietà del Southampton, formazione della seconda divisione inglese, in corsa per la promozione in Premier League. Giuntoli ha individuato nel mediano sudamericano, omonimo del tennista numero due al mondo, ilda donare ad Allegri e già oggi si sta sottoponendo alle visite mediche a Londra per poi trasferirsi in serata a Torino. La formula è un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. SportFace.