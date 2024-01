Juventus | siparietto social | il club presenta Alcaraz…e arriva la risposta del Carlos tennista!

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sin dal momento in cui 24 ore fa il passaggio diAlcaraz, centrocampista argentino del Southampton, allaè diventato cosa fatta, si sono sprecate sul web le battute inerenti al nome del calciatore. Un caso particolare di omonimia con il famoso tennista spagnolo attualmente n°2 del ranking ATP. Questa sera ilbianconero ha ufficializzato l’acquisto e lo hato sui propri profili: “Abbiamo un nuovo numero, 26”, ha scritto il. A risponde, però, è stato l’altroAlcaraz….quello che gioca con la racchetta! “Proverò a fare del mio meglio, grazie per la fiducia”, ha replicato ironicamente lo spagnolo. SportFace.

