Juventus | in arrivo Alcaraz dal Southampton

Il Sassuolo corre ai ripari per sostituire l’infortunato Berardi, la scelta è sul talento della Juventus, palla a Giuntoli per accettare il prestito Situazione molto complicata in casa Sassuolo. Una s ..."Con un Gallo in più", questo il titolo del Corriere Fiorentino oggi in edicola nello spazio dedicato al mercato viola. Dopo le tante voci e i tanti contatti nelle ultime sessioni ...Alcaraz Juve, ci siamo: ecco chi è l’ultima “giuntolata” prima di fine mercato Alcaraz Juve, ci siamo per l’arrivo in bianconero dell’argentino: ecco… Leggi ...