Juventus | il caso Kean è sempre aperto E il rinnovo è ancora in discussione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non solo l'arrivo in prestito dal Southampton di Carlos Alcaraz, anzi. La Juve è oggi al lavoro anche o soprattutto per sbloccare...

Calhanoglu diffidato e/o squalifica to è un argomento che tiene banco da giorni in casa Inter ma non solo. Colpa della Supercoppa Italiana e ... (inter-news)

Le strade di Stefano Pioli e del Milan potrebbero dividersi a fine anno, ma questo dipende da molti fattori, compreso l`andamento in questa seconda parte di stagione..Il fantacalcio in tempo reale sulla ventitreesima giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...Stefano Sensi aspetta ancora di conoscere il proprio futuro in questi ultimi due giorni di mercato. Oggi il centrocampista italiano classe 1995 si è allenato ad.