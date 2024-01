Juventus | Chiesa e McKennie in gruppo | personalizzato per Rabiot

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Laè al lavoro per preparare il big match di domenica sera in campionato contro l’Inter. Federicoe Westonhanno lavorato sempre in, mentre Adriensi aggregherà ai compagni nella giornata di domani e oggi ha svolto ancora un lavoro. Moise Kean, dopo il trasferimento sfumato all’Atletico Madrid, è rientrato e proseguirà col suo programma di riatletizzazione. Domani è previsto un allenamento pomeridiano. SportFace.

La Juve non era in testa alla classifica da sola dall’agosto 2020, ultimo scudetto targato Sarri, e i bianconeri hanno sfruttato la gita dell’Inter ... (infobetting)

Anche la Juventus, così come l’Inter, per domenica sembra avere già una formazione quasi fatta. Con il dubbio fra Chiesa e Yildiz che può essere ... (inter-news)

Inter- Juventus è la partita dell'anno, almeno per ora. E come tale non si può sbagliare nulla. Non possono sbagliare niente... (calciomercato)

14:12 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro l'Inter. Chiesa e McKennie stanno bene e proseguono il lavoro in gruppo. Rabiot ha ...Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato del big match che si giocherà domenica tra l’Inter e i bianconeri. RISULTATO – Queste le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex president ...Intervenuto a Calcio Totale, Domenico Marocchino ha parlato del possibile addio di Chiesa in estate: "Chiesa sacrificato Penso di sì ma poi verrebbe a mancare una componente ...