Juventus | Chiesa e McKennie in gruppo | il punto su Rabiot e Kean

Anche la Juventus, così come l’Inter, per domenica sembra avere già una formazione quasi fatta. Con il dubbio fra Chiesa e Yildiz che può essere ... (inter-news)

Inter- Juventus è la partita dell'anno, almeno per ora. E come tale non si può sbagliare nulla. Non possono sbagliare niente... (calciomercato)

La Juventus è al lavoro per preparare il big match di domenica sera in campionato contro l’Inter. Federico Chiesa e Weston McKennie hanno lavorato ... (sportface)

14:12 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro l'Inter. Chiesa e McKennie stanno bene e proseguono il lavoro in gruppo. Rabiot ha ...I giocatori della Juve hanno svelato chi è il loro idolo calcistico. La riposta di Yildiz fa sognare i tifosi bianconeri La Juve, tramite Instagram, ha condiviso un video in cui i giocatori bianconeri ...Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato del big match che si giocherà domenica tra l’Inter e i bianconeri. RISULTATO – Queste le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex president ...