Juventus | arriva Alcaraz | formula e cifre | visite mediche a Londra

La Juventus non compra per la prima squadra dove la rosa costruita per Massimiliano Allegri è ritenuta all'altezza e, salvo sorprese,... (calciomercato)

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in VIDEO di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il ... (inter-news)

E ora anche la strada che porta a Georgiy Sudakov si complica. Non che fosse mai stata in discesa. Ma pure in ottica futura il talento dello... (calciomercato)

Ultimi due giorni di calciomercato e club che, quindi, cercano di chiudere le trattative più calde, trovando in alcuni casi il nome a sorpresa. È accaduto con la Juve, che nel giro di poche ore mette ...Il nome che non ti aspetti è quello di Carlos Alcaraz (21), perché i giocatori accostati in questa sessione invernale - al di là di Lazar Samardzic - erano tutti ...Su Gazzetta: Juve, ecco il colpo sarà l’argentino del Southampton. Già fissate le visite del centrocampista: diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni Per Carlos Alcaraz, centrocampista argentino ...