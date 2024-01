Juventus | Alcaraz è UFFICIALE | comunicato | cifre | dettagli e numero di maglia Si può arrivare a 55 milioni

Arriva l’ufficialità di Carlos Alcaraz in bianconero, proprio alle porte dello scontro diretto Inter-Juventus . E, in ottica più allargata, si tratta ... (inter-news)

La ricerca di un centrocampista per la Juventus di Allegri porta gli occhi di Cristiano Giuntoli su Carlos Alcaraz , promesso sposo dei bianconeri... (calciomercato)

La Juventus non vuole fermarsi a Carlos Alcaraz . Il colpo importante a centrocampo è chiuso e il clsse 2002 originario di La Plata arriverà... (calciomercato)

Chissà se il nuovo acquisto della Juventus , l'argentino Carlos Alcaraz , riuscirà già a essere fra i convocati per il... (calciomercato)

Allegri vuole essere Sinner ma prende Carlos Alcaraz per Inter-Juventus : ‘scippo’ Scudetto

Carlos Alcaraz è solo l’ultimo potenziale protagonista di Inter-Juventus in ordine di tempo. Un colpo che in teoria non ha nulla a che vedere con i ... (inter-news)