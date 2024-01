Juventus | Alcaraz e la TOP 10 degli argentini vincenti in bianconero

La Juventus ha ormai chiuso positivamente l’affare Carlos Alcaraz , centrocampista argentino ventunenne con caratteristiche di box to box, buona ... (sportface)

Fino alla fine (del mercato invernale). Cristiano Giuntoli ha trovato il centrocampista offensivo che cercava per rinforzare la Juventus . Infatti... (calciomercato)

La Juventus ha raggiunto l'accordo con il Southampton, club di seconda divisione inglese, per Carlos Alcaraz , centrocampista del 2002 che... (calciomercato)

No, non è il tennista spagnolo numero 3 al mondo e grande amico di Jannik Sinner. Carlos Alcaraz è il nome anche di un centrocampista argentino del ... (liberoquotidiano)

Questo è uno dei gol del giovane centrocampista, festeggiato in stile CR7, durante il suo periodo al Racing Club ...Dopo la suggestione Arabia Saudita, Matteo Politano ha scelto di rinnovare il suo contratto con il Napoli e di rimanere in Serie ...Il 21enne argentino si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto a 40-45 milioni TORINO (ITALPRESS) - Sarà quasi certamente Carlos Alcaraz ...