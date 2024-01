Juventus | Alcaraz è il rinforzo scelto da Giuntoli | formula e cifre | le ultime

Il mercato invernale della Juventus non è chiuso. I bianconeri pensano a un colpo last minute per rinforzare il centrocampo a disposizione... (calciomercato)

Fino alla fine (del mercato invernale). Cristiano Giuntoli ha trovato il centrocampista offensivo che cercava per rinforzare la Juventus. Infatti il dirigente bianconero.Allegri avrà la mezzala per i prossimi mesi: il centrocampista argentino arriva dal Southampton, club con cui quest'anno ha giocato 13 gare in Championship e segnato 4 gol ...Su Gazzetta: Juve, ecco il colpo sarà l’argentino del Southampton. Già fissate le visite del centrocampista: diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni Per ...