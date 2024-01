Jeremy Allen White guida la rinascita dell' orologio Bulgari Bulgari

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'inizio del 2024 perè stato alquanto movimentato. Sebbene non esistano statistiche ufficiali sugli incidenti causati dai grandi cartelloni pubblicitari di Calvin Klein Underwear che ritraggono l'attore di The Bear in mutande, appunto, possiamo solo supporre che ci siano statee vittime, visti i livelli di hype. Se a ciò si aggiungono le grandi vittorie diai Golden Globe, ai Critic's Choice e ai posticipati Emmy Awards, i momenti di pausa e di tranquillità per lui sono stati ben pochi. A tal punto che non lo biasimeremmo se volesse essere ancora (attenzione agli spoiler se non avete visto la seconda stagione di The Bear) chiuso in quel frigorifero. In mezzo a tutta l'isteria che lo ha circondato, JAW ha sfoggiato in silenzio alcuni orologi dall'aspetto piuttosto ...