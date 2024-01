Jennà Romano il nuovo disco PERSONALE AL COMPLETO

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un album oltre i luoghi comuni di genere musicale Ma che cos’è un cantautore? Le etichette vanno bene per i vestiti: ti forniscono indicazioni sulla taglia, ti suggeriscono il lavaggio. In musica, però non è tutto così semplice. E ogni luogo comune che una definizione di genere porta con sé, sovente si sgretola al primo ascolto.con le etichette standardizzate ci sta dentro davvero poco. E non potrebbe essere diversamente quando si ha a che fare con un musicista navigato, per anni anima dei Letti Sfatti, collaboratore e autore di lunga data con i principali nomi della scena italiana (Napoli Centrale, Fausto Mesolella, Erri De Luca, Lucio Dalla, Tricarico, Arisa, Francesco De Gregori). Perciò, levatevi da subito l’immagine del songwriter folk, armato di chitarra acustica e latore di perle di saggezza sui grandi temi della ...