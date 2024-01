Jeep al raduno internazionale 4×4 “Città di Gradisca”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Dal 2 al 4 febbraio si svolgerà il 36esimo4×4 “di”, l’evento che richiama appassionati di fuoristrada da tutta Europa. Nato nel 1985 ad’Isonzo (GO), ilsi è affermato negli anni conquistando un crescente numero di partecipanti tanto da toccare picchi vicini alle 1000 vetture iscritte. Chiuse da tempo le iscrizioni per “sold out”, il ruolo preponderante tra i veicoli partecipanti va proprio al brandcon 182 equipaggi al via. Il fuoristrada aè da sempre sinonimo di sport, turismo, avventura e gastronomia, il tutto immerso in un contesto ambientale e ricco di natura che propone a fuoristradisti, provenienti da tutta la Mitteleuropa, un mix di terreni fatto da ...