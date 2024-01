Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il trionfo | “Olimpiadi momento chiave | tengo molto a Berrettini”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Unaper celebrare il primo Slam della carriera e rispondere alle domande dei giornalisti. Nella nuova sede della Federazione Italiana Tennis e Padel a Roma,si è intrattenuto per circa un’ora difronte ad una platea curiosa e interessata, partendo dal successo ottenuto agli Australian Open 2024 fino ad arrivare al ruolo dei social nella sua vita. “Sono contento di quello che abbiamo fatto e di condividere le emozioni con tutti voi – ha esordito–. Ci sono però tanti tornei durante l’anno con opportunità di fare bene o male. Sono certamente contento di questo traguardo certamente. Mi piace sentire il calore della gente, ma sono lo stesso ragazzo di due settimane fa. Saràimportante la programmazione che stiamo facendo, come l’anno scorso, in ...

Dopo l'addio a Riccardo Piatti, Jannik Sinner ha investito buona parte dei suoi guadagni per allestire uno staff vincente, come dimostra la crescita ... (liberoquotidiano)

Cosa ci fa un campione del tennis sul palco di un festival musicale, cosa hanno in comune le voleè con le canzoni di Sanremo Difficile rispondere, ma evidentemente è la domanda che Jannick Sinner de ...Roma, 31 gen. (askanews) -La mia qualità Jannik Sinner ci pensa diversi secondi a testa bassa...Per poi dire: "Il segreto forse è lavorare più degli altri, anche se io conosco solo me stesso".Alla fine il dado è tratto: Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024. A ufficializzarlo è lo stesso tennista, fresco vincitore degli Australian Open, in conferenza stampa a ...