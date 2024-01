Jannik Sinner ha cambiato auto e ora guida una Ferrari Purosangue

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) , sicuramente un bel salto rispetto all'Alfa Romeo che aveva due anni fa. Il vincitore degli Australian Open, del resto, non ha mai fatto mistero di essere un appassionato di, anche se le sue esternazioni in tal senso sono sempre state molto misurate. Tutto è iniziato quandoè diventato ambasciatore del marchio milanese, che gli ha messo a disposizione una Stelvio Q4 Veloce, che grazie ai suoi 280 CV è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Quando l'ha ricevuta, il campione altoatesino era classificato al numero 23 del tabellone ATP, mentre oggi si trova al numero 4 e ha ottime chance di raggiungere la vetta. Tornando alle, aè sempre piaciuto curarle personalmente, come ha mostrato in alcuni post su instagram, facendosi fotografare sulla rampa del garage di casa intento a lavare la ...

In un momento in cui si dovrebbe parlare solamente di sport, ecco che in Italia vengono fuori il gossip e gli appuntamenti televisivi. L’esaltazione ... (oasport)

Quindi esistono. Ci sono genitori che non sbraitano contro l’arbitro quando annulla un goal al figlio, che non ritengono il proprio ragazzo un fenomeno e non si mettono in aspettativa sicuri che ne… ...VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL'ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 10 e lode Borsino della settimana (chi sale e chi scende) F. Brignone (sci alpino) S. Deromedis (skicross) ...Dopo il video in cui lo invitava a partecipare a Sanremo come super ospite, il conduttore placa le polemiche tornando sui suoi passi ...