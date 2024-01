Jannik Sinner bambino | la lezione del giocatore con i capelli rossi

“L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, ... (ilfattoquotidiano)

Entusiasmo alle stelle in Italia per Jannik Sinner dopo il successo storico agli Australian Open e così nella gioia dilagante, dal Salento arriva il cocktail dedicato al campione del ...I due noti (e bravi) editorialisti del Corriere della Sera hanno preso una posizione populista che non condivido. Sinner gioca oltre 200 giorni l'anno fuori d'Italia, vive e si allena a Montecarlo per ...Tutto il movimento sta giovando dei trionfi del campione altoatesino. Brogi: "Mi aspetto lo stesso boom che ci fu dopo i successi di Panatta". Beduini: "Ciò che fa più presa è il fatto che sia un raga ...