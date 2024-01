Jacquemus rinnova il look dell' uomo himbo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gli applausi per la sua ultima sfilata si sono appena spenti quando Simon Portee io ci accomodiamo in una tranquilla salaa Fondation Maeght, un gioiello di museo nascosto tra le collinea Costa Azzurra. Lo stilista 34enne prende fiato. «Davvero, è andata benissimo. È stato super rilassante», commenta. In realtà, nella sua testa c'è ancora un turbinio di immagini che si rincorrono rapide per rielaborare il colpo di scenaa stagione, l'ultimo momento sicuramente virale che lui è così bravo a orchestrare. Come ormai è risaputo, Julia Roberts (rara come ogni super VIP) era in prima fila, seduta accanto a Jack Harlow. «Per me è stato pazzesco», racconta. «Quando l'ho vista entrare, stavo quasi per mettermi a piangere». "Les Sculptures"' Fashion ...