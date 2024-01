Iuliano | «Inter-Juventus | un segnale Maresca molto preparato»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si avvicina, in programma domenica sera a San Siro. A TMW Radio èvenuto l’ex difensore bianconero Mark, che ha parlato sia di, sia dell’arrivo in bianconero di Carlos Alcaraz. DESIGNAZIONE – Non poteva che far discutere la designazione arbitrale per, cheperò trova giusta: «è un ottimo arbitro, anche se mi viene da ridere quando ripenso alle parole di Conte nei suoi confronti. Quando allenavo il Latina l’ho notato sempre puntiglioso e attento. È anchefisicamente sotto il profilo atletico». COLPO DI MERCATO – L’arrivo di Carlos Alcaraz alla, secondo, è un ...